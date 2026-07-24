Суд оставил в силе арест имущества Ермака: что именно заблокировали

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Об этом сообщили в ВАКС, передает RegioNews .

"24 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на определение следственного судьи ВАКС от 15.05.2026 об аресте имущества бывшего руководителя Офиса Президента Украины. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляцию перемен”, - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что речь идет о квартире в Киеве; автомобиль Mercedes-Benz S 350 D; средства на банковских счетах; доли в уставных капиталах трех обществ с ограниченной ответственностью.

Отмечается, что арест имущества наложен следователем судьей по делу, касающемуся легализации (отмывания) средств через строительство элитных коттеджей под Киевом (ч. 3 ст. 209 УКУ).

Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента ее провозглашения, является окончательным и обжалованию в порядке не подлежит.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

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