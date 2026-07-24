Игнат рассказал детали циничного удара РФ по Киевской области

Фото: ГСЧС

Российский ракетный удар по Киевщине 24 июля был нанесен не по военному полигону, а по частному спортивному комплексу, где в тот момент проходило мероприятие. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия

Об этом в эфире День.LIVE сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает RegioNews .

По словам спикера, во время атаки Россия применила пять ракет разных типов, нанеся удары по Киевской области и Одесщине. Часть воздушных целей украинские силы противовоздушной обороны перехватили.

"Одну из ракет "Искандер" удалось перехватить противовоздушной обороне. И еще два "Оникса" по югу не нанесли вреда", - сказал Юрий Игнат.

Он также прокомментировал информацию о мероприятии, которое анонсировали в социальных сетях и которое проходило на территории пораженного объекта.

"Это был не полигон. Это был частный спортивный комплекс, где проходило мероприятие. Он не имел никакого отношения к Вооруженным силам Украины", — подчеркнул Игнат.

Спикер добавил, что оценку действиям организаторов должны предоставить правоохранительные органы в рамках расследования.

В Киевской областной военной администрации сообщили , что в результате российского удара по Бучанскому району погибли 10 человек, почти 100 получили ранения. Также повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства.

Юрий Игнат также напомнил, что в украинской армии уже давно запрещено проводить публичные мероприятия и массовые собрания из-за постоянной угрозы российских ракетных ударов и призвал неукоснительно соблюдать правила безопасности в условиях войны.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Киевскую область . В результате атаки погибшие и раненые