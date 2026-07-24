Враг атаковал БпЛА портовую инфраструктуру на Николаевщине: повреждены два гражданских судна
Российские войска 24 июля атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру в Николаевской области, повреждены два судна
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews .
"Сегодня днем враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате атаки повреждены два гражданских судна. Пострадавших нет", - написал Решетилов.
Напомним, что российские окупанты атаковали Киевскую область . В результате атаки погибшие и раненые
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