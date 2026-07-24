Обещал снятие с учета за 7 тысяч долларов: в Кировоградской области разоблачили дельца

Фото: прокуратура Кировоградской области

Правоохранители сообщили о подозрении 34-летнему жителю Кропивницкого района, который, по данным следствия, обещал военнообязанному за 7 тысяч долларов США организовать оформление фиктивных медицинских документов для исключения из военного учета

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По версии следствия, мужчина заверил, что у него есть знакомый врач и может организовать оформление нужных документов. Для начала потребовал 1 тысячу долларов США, объяснив, что эти средства необходимы для "решения вопроса". После получения денег пообещал обеспечить выдачу медицинских документов, позволяющих избежать военного учета.



По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 240 гривен.



Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах . Реализовать замысел мужчинам не удалось.