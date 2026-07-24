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В Нетешине суд вынес приговор матери, из-за действий которой 15-летний ребенок оказался в реанимации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Суд признал виновной 50-летнюю жительницу Нетешина в злостном неисполнении родительских обязанностей.

Женщине назначили 2 года ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, в апреле в реанимацию в тяжелом состоянии госпитализировали 15-летнюю девочку. У ребенка диагностировали сепсис и множественные некротические раны.

Как оказалось, воспалительные процессы на коже девочки появились примерно за месяц до госпитализации. Несмотря на ухудшение состояния дочери, мать не обращалась к врачам и занималась самолечением, что привело к развитию сепсиса и создало угрозу жизни ребенка. Сейчас состояние девочки улучшилось, но она продолжает лечение.