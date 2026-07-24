ТЦК мобилизовал мужчину, который был на учете у психиатра

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ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра. Однако, несмотря на лечение, его признали годным к службе

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина проходил лечение из-за смешанного тревожного и депрессивного расстройства. Поэтому он был на психиатрическом учете. Однако военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе.

Однако суд пришел к выводу, что ВЛК не сдержала обязательную процедуру медицинского осмотра. В результате, постановление ВЛК о пригодности к военной службе отменили, а воинскую часть обязали направить военнослужащего на повторное прохождение комиссии.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел инцидент с ТЦК. Омбудсману по правам человека сообщили, что 61-летний мужчина прикован к авто наручниками.