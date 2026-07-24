Оформляли Starlink для российской армии: в Киеве СБУ разоблачила агентов ФСБ

Фото: СБУ

В Киеве контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще двух российских агентов, по заказу российской ФСБ регистрировавших спутниковые терминалы Starlink для российской армии

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .

Расследование выяснило, что фигурантами оказались местные безработные, попавшие в поле зрения российских спецслужб через Телеграмм-каналы по поиску "легких заработков".

После вербовки оба агента сначала зарегистрировали интернет-устройства на себя и передали соответствующие реквизиты куратору ФСБ.

В дальнейшем злоумышленники использовали фальшивые паспорта для незаконной активации спутниковых терминалов.

Для беспрепятственной регистрации агенты "втемную" привлекли работника одного из почтовых отделений, помогавшего агентам обходить установленные правила верификации Starlink.

Таким образом, фигуранты оформили 76 электронных терминалов для российских спецслужб.

Установлено, что враг планировал продолжить доступ к указанным спутниковым системам для корректировки ракетно-дроновых атак по Украине, а также выявление средств радиоэлектронной борьбы, защищающих передовые позиции Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали агентов по местам жительства. При обыске у задержанных обнаружены мобильные телефоны с подтверждениями работы на ФСБ.

Также во время проведения операции были заблокированы все незаконно зарегистрированные фигурантами терминалы Starlink.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала российского агента, пытавшегося взорвать автомобиль украинского защитника. Злоумышленник был схвачен непосредственно во время закладки самодельной взрывчатки под машину.