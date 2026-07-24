В Киеве врач признан виновным в смерти роженицы: дети остались сиротами

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве врач акушер-гинеколог признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего умерла роженица

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

В июле 2023 года в один из центров репродуктивной и перинатальной помощи была доставлена беременная женщина. Осмотр и последующую медицинскую помощь оказывала дежурный врач акушер-гинеколог. В результате гибели плода и последующей родовой деятельности потерпевшей было вызвано повреждение родовых путей, которые в свою очередь стали причиной смерти женщины.

Прокурором в суде доказано, что врач акушер-гинеколог, имея все условия и возможности для диагностики, обладая достаточным квалификационным уровнем, не осуществляла надлежащим образом наблюдение за пациенткой с того момента, как она родила мертвого ребенка и находилась в агональном состоянии. При этом при своевременном диагностировании врачом вызванных во время родов телесных повреждений и адекватной терапии жизнь женщины можно было спасти.

У умершей пациентки осталось двое маленьких детей, которые являются сиротами, поскольку после смерти жены тяжело заболел и вскоре умер и их отец.

Суд признал врача виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, а также удовлетворил гражданские иски бабушки и дедушки детей о взыскании с нее 15 млн. гривен морального вреда в пользу детей умершей пациентки.

Напомним, ранее в Чернигове правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу одного из частных медицинских центров после смерти 42-летней пациентки. В полиции отмечают, что врач грубо нарушил квалификационные требования и стандарты безопасности в анестезиологии.