Суд залишив у силі арешт майна Єрмака: що саме заблокували

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Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews .

"24 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 15.05.2026 про арешт майна колишнього керівника Офісу Президента України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін”, - йдеться у повідомленні.

В суді уточнили, що йдеться про квартиру у Києві; автомобіль Mercedes-Benz S 350 D; кошти на банківських рахунках; частки у статутних капіталах трьох товариств з обмеженою відповідальністю.

Зазначається, що арешт майна накладено слідчим суддею у справі, яка стосується легалізації (відмивання) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews .

"24 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 15.05.2026 про арешт майна колишнього керівника Офісу Президента України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін”, - йдеться у повідомленні.

В суді уточнили, що йдеться про квартиру у Києві; автомобіль Mercedes-Benz S 350 D; кошти на банківських рахунках; частки у статутних капіталах трьох товариств з обмеженою відповідальністю.

Зазначається, що арешт майна накладено слідчим суддею у справі, яка стосується легалізації (відмивання) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews .

"24 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 15.05.2026 про арешт майна колишнього керівника Офісу Президента України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін”, - йдеться у повідомленні.

В суді уточнили, що йдеться про квартиру у Києві; автомобіль Mercedes-Benz S 350 D; кошти на банківських рахунках; частки у статутних капіталах трьох товариств з обмеженою відповідальністю.

Зазначається, що арешт майна накладено слідчим суддею у справі, яка стосується легалізації (відмивання) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

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