10:56  24 липня
На Хмельниччині засудили жінку, яка довела 15-річну доньку до сепсису
11:37  24 липня
Ворог вдарив по Одесі: пошкоджений магазин, є постраждалий
08:17  24 липня
У Полтаві 11-річна дитина випала з шостого поверху
UA | RU
UA | RU
24 липня 2026, 18:20

Суд залишив у силі арешт майна Єрмака: що саме заблокували

24 липня 2026, 18:20
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі арешт майна колишнього керівника Офісу Президента

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews.

"24 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 15.05.2026 про арешт майна колишнього керівника Офісу Президента України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін”, - йдеться у повідомленні.

В суді уточнили, що йдеться про квартиру у Києві; автомобіль Mercedes-Benz S 350 D; кошти на банківських рахунках; частки у статутних капіталах трьох товариств з обмеженою відповідальністю.

Зазначається, що арешт майна накладено слідчим суддею у справі, яка стосується легалізації (відмивання) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews.

"24 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 15.05.2026 про арешт майна колишнього керівника Офісу Президента України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін”, - йдеться у повідомленні.

В суді уточнили, що йдеться про квартиру у Києві; автомобіль Mercedes-Benz S 350 D; кошти на банківських рахунках; частки у статутних капіталах трьох товариств з обмеженою відповідальністю.

Зазначається, що арешт майна накладено слідчим суддею у справі, яка стосується легалізації (відмивання) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews.

"24 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 15.05.2026 про арешт майна колишнього керівника Офісу Президента України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін”, - йдеться у повідомленні.

В суді уточнили, що йдеться про квартиру у Києві; автомобіль Mercedes-Benz S 350 D; кошти на банківських рахунках; частки у статутних капіталах трьох товариств з обмеженою відповідальністю.

Зазначається, що арешт майна накладено слідчим суддею у справі, яка стосується легалізації (відмивання) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд арешт майно Єрмак Андрій Борисович
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
У Києві обговорили заходи у відповідь на російські обстріли інфраструктури
24 липня 2026, 18:38
Виплати військовим: як відбувається індексація
24 липня 2026, 18:15
Обіцяв зняття з обліку за 7 тисяч доларів: на Кіровоградщині викрили ділка
24 липня 2026, 17:59
Ворог атакував БпЛА портову інфраструктуру на Миколаївщині: пошкоджено два цивільні судна
24 липня 2026, 17:38
Оформлювали Starlink для російської армії: у Києві СБУ викрила агентів ФСБ
24 липня 2026, 17:13
Ігнат розповів деталі цинічного удару РФ по Київській області
24 липня 2026, 16:56
У Києві лікарку визнано винною у смерті породіллі: діти залишилися сиротами
24 липня 2026, 16:41
ТЦК мобілізував чоловіка, який був на обліку в психіатра
24 липня 2026, 16:35
Крадіжки, проникнення та майже 35 тисяч збитків: на Рівненщині судитимуть серійного злодія
24 липня 2026, 16:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »