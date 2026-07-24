Авиаудар по Запорожью: оккупанты попали в частный сектор и кладбище
Войска РФ 24 июля нанесли авиаудар по Запорожью, есть попадание по частному сектору
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
"Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью. Есть пострадавшие, разрушенные и поврежденные частные дома", - отметил он.
Известно, что из-под завалов одного из домов достали мужчину. Он направлен в больницу.
На месте работают все соответствующие службы.
Также Федоров сообщил, что есть попадание по территории кладбища в Запорожье.
"Русская управляемая авиабомба ударила по территории кладбища в одном из районов Запорожья", - написал он.
Отмечается, что разрушены надгробия.
Напомним, что российские войска 24 июля атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру в Николаевской области , повреждены два судна.