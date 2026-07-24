В Киеве обсудили ответные меры на российские обстрелы инфраструктуры

Фото: Владимир Зеленский/фейсбук

Президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, и.о. министра обороны Евгением Хмарой и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой определил порядок действий Украины в ответ на российские удары

Об этом сообщил президент в фейсбуке, передает RegioNews .

Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, а также определили порядок ответных действий на российские атаки по украинской инфраструктуре.

По словам президента, главнокомандующий ВСУ доложил об общей ситуации на фронте и отдельных направлениях, требующих особого внимания и оперативных решений.

"Доклад Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы. Главнокомандующий ВСУ доложил по ситуации на фронте в целом. Подробно прошлись по тем направлениям и задачам, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", - написал президент.

В ходе совещания также определили комплекс ответных мер на российские удары по объектам инфраструктуры и гражданским населенным пунктам.

"В частности, определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и общин приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора. На всех уровнях - Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительства мер",- подчеркнул президент.

Президент также сообщил, что Евгений Хмара готовит решение для оперативного обеспечения потребностей командиров корпусов, озвученных во время недавних встреч.

"Евгений Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов по итогам нашего с ними общения на этих неделях. Павел Палиса и команда Офиса будут помогать и дальше с координацией работы", - добавил Зеленский.

Напомним, что 24 июля Россия нанесла баллистический удар по Киевщине , попав в локацию, где в это время проходила выставка вооружения. Погибли 10 человек, еще около 100 пострадали.