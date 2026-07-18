14:55  18 липня
На "зебрі" в Ужгороді авто збило двох дівчат на електросамокаті
12:39  18 липня
На Хмельниччині зіткнулися Honda і спецавтомобіль: постраждали четверо людей
09:44  18 липня
У Чернівцях зник 8-річний хлопчик: пошуки тривають другу добу
UA | RU
UA | RU
18 липня 2026, 15:50

Міністерствам дали 7 днів: Кабмін готує новий план роботи уряду

18 липня 2026, 15:50
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Сергій Корецький
Читайте также
на русском языке

Упродовж семи днів усі міністерства мають надати пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів та плану пріоритетних дій уряду

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, підготовку цих документів планують завершити до 5 серпня, після чого їх мають винести на розгляд Кабінету Міністрів.

Як зазначається, програма міститиме конкретні цілі, строки їх виконання та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства та уряду загалом.

Упродовж місяця програму планують затвердити, подати на розгляд Верховної Ради та представити громадськості.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького головою уряду.

Раніше Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін уряд міністерства пропозиція Сергій Корецький
Кадрова ротація в уряді: призначено т.в.о. міністрів оборони та закордонних справ
17 липня 2026, 17:47
Новий Кабмін розпочав роботу: визначено перші пріоритети
17 липня 2026, 08:10
В Україні призначено новий Кабмін: хто увійшов до команди Сергія Корецького
16 липня 2026, 16:33
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Зникнення 8-річного хлопчика у Чернівцях: дитину знайшли мертвою у річці
18 липня 2026, 16:49
Реактивний "Шахед" атакував Кривий Ріг: загинула людина, є постраждалі
18 липня 2026, 16:22
15 років за спробу теракту: у Києві засудили 19-річного агента РФ
18 липня 2026, 15:26
На "зебрі" в Ужгороді авто збило двох дівчат на електросамокаті
18 липня 2026, 14:55
Україна вдарила по логістиці РФ, нафтовому об'єкту та цілях у Криму – Зеленський
18 липня 2026, 14:11
Подвійний удар по Дергачах на Харківщині: постраждали п'ятеро поліцейських
18 липня 2026, 13:40
Комбригів зобов'язали записати відео на підтримку Сирського – джерела
18 липня 2026, 13:15
Росіяни вдарили по потягу Київ–Запоріжжя: що відомо
18 липня 2026, 12:59
На Хмельниччині зіткнулися Honda і спецавтомобіль: постраждали четверо людей
18 липня 2026, 12:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »