Міністерствам дали 7 днів: Кабмін готує новий план роботи уряду

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Упродовж семи днів усі міністерства мають надати пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів та плану пріоритетних дій уряду

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, підготовку цих документів планують завершити до 5 серпня, після чого їх мають винести на розгляд Кабінету Міністрів.

Як зазначається, програма міститиме конкретні цілі, строки їх виконання та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства та уряду загалом.

Упродовж місяця програму планують затвердити, подати на розгляд Верховної Ради та представити громадськості.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького головою уряду.

Раніше Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції.