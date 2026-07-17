Оккупанты продвинулись на Донетчине, – DeepState
Российские военные имеют продвижение на территории Краматорского района
Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками DeepState, передает RegioNews.
"Враг продвинулся вблизи Иванополья (село Константиновской городской громады Краматорского района)", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что враг продвинулся вблизи Зализничного, что в Пологовском районе Запорожской области.
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