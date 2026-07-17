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17 июля 2026, 09:26

Оккупанты продвинулись на Донетчине, – DeepState

17 июля 2026, 09:26
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Карта: DeepState
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Российские военные имеют продвижение на территории Краматорского района

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками DeepState, передает RegioNews.

"Враг продвинулся вблизи Иванополья (село Константиновской городской громады Краматорского района)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что враг продвинулся вблизи Зализничного, что в Пологовском районе Запорожской области.

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