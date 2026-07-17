Новий Кабмін розпочав роботу: визначено перші пріоритети

Фото: Telegram/Сергій Корецький

Про це повідомив новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, під час засідання визначили першочергові пріоритети роботи та окреслили основні завдання на найближчий період.

"Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена Уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат", – зазначив Корецький.

Він наголосив, що Кабінет Міністрів працюватиме над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою. Попереду – значний обсяг роботи.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького головою уряду.

Раніше Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції. Також він високо оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ та особисто його очільника Ігоря Клименка.