В ГСЧС показали последствия вражеского удара КАБами по Сумам
Российская армия продолжает терроризировать Сумы управляемыми авиабомбами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попаданий повреждены многоквартирные и частные дома, административные и нежилые здания.
В одном из зданий в центре города разрушены крыша и межэтажное перекрытие.
В частном жилом секторе повреждены 12 домовладений.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, ночью 17 июля враг атаковал Сумы управляемыми авиабомбами. В общей сложности зафиксировано пять ударов.
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