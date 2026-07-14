Экскомандира 155-й ОМБр Станислава Лучанова отправили под стражу

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Бывший командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов не признал вины по делу о похищении и убийстве двух человек. При этом суд уже избрал для него меру пресечения

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Станислав Лучанов и еще девять военнослужащих бригады подозреваются в похищении двух братьев из Киевщины. В комментарии журналистам он заявил, что никогда не видел погибших, а все обстоятельства должны установить следствие.

Впоследствии суд избрал меру пресечения. Станислава Лучанова отправили под стражу. Он сам заявил журналистам, что вины не признает.

Что известно о деле

В СМИ сообщали, что в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области, после чего насильно вывезли их в неизвестном направлении.

По информации источников издания, правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, подозреваемых в причастности к похищению мужчин. Среди задержанных – командир одного из батальонов бригады.

Также, по данным hromadske, после задержания подчиненных скрылся командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов. Впоследствии в оперативном командовании "Север" подтвердили, что он самовольно покинул воинскую часть.

Сообщалось, что разоблаченная группа подозревается в похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей.