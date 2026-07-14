Россияне атаковали многоэтажку в Харькове

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Российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. Дрон попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города, в результате чего возник пожар

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, беспилотник попал в окно дома, после чего произошло возгорание.

На месте происшествия работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Синегубов уточнил, что один человек пострадал в результате попадания вражеского дрона в окно многоэтажного дома в Шевченковском районе.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что в результате ночного вражеского удара по Немышлянскому району Харькова пострадали четыре женщины в возрасте 47, 52, 69 и 79 лет.