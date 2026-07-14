"Изумруд" пошел ко дну: украинский безэкипажный комплекс ликвидировал корабль россиян

Фото: ВМС ВСУ

Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

Как сообщили в ВМС, украинские военные моряки потопили пограничный сторожевой корабль 2-го ранга морским безэкипажным комплексом Sargan-3000 вблизи Новороссийска.

Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

Именно "Изумруд" 25 ноября 2018 принимал участие в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Он был спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина – 62,5 м. Водоизмещение – около 630-750 тонн. Максимальная скорость – до 27 узлов.

Напомним, что ранее военно-Морские силы ВС Украины совместно с ГУР уничтожили три вражеских морских безэкипажных катера (МБЭКа).