"Похоронные венки" под дверью и вымогательство: полиция уничтожила преступную вертикаль в Криворожской колонии

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили и ликвидировали преступную вертикаль в Криворожской исправительной колонии, которую контролировали так называемые "смотрящие"

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Организовал и возглавлял преступную вертикаль так называемый "смотрящий" за учреждением. Ему подчинялись "смотрящий за общаком", "смотрящий" за сектором, бывший "смотрящий" за Беленьковской исправительной колонией, криминальный авторитет из Запорожья и другие сообщники.

Они требовали деньги у осужденных, следили за их родными, посылали под двери домов погребальные венки и гроб.

Кроме этого, пополняли "общак", организовывали незаконное обращение наркотиков и финансировали лиц с повышенным преступным влиянием.

Правоохранители провели 18 санкционированных обысков в местах лишения свободы, по адресам проживания фигурантов и транспортных средств.

Изъяли более 11,5 тыс. долларов, почти 4,7 тыс. евро, свыше 61 тыс. грн, 21 мобильный телефон, шесть планшетов, ноутбук, банковские карты, черновые записи, автомобиль, а также вещества, похожие на наркотические, и специально переоборудованные мягкие игрушки, которые могли использоваться для скрытого перемещения запретов.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему установления инвалидности за 25000-30000$. Среди подозреваемых - глава ВЛК, бывший глава одного из военкоматов и бывший врач ВЛК МОУ.