В Подольском районе столицы произошла авария
В Киеве 14 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Набережно-Луговой
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
Из-за аварии движение транспорта затруднено в направлении улицы Электриков.
Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.
Обстоятельства ДТП пока не сообщаются.
Напомним, что в Киеве вечером 13 июля произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Елены Телиги. Из-за аварии движение транспорта в направлении проспекта Степана Бандеры существенно усложнено.
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