Замглавы Одесского облсовета поймали на схеме: требовал 50 тысяч долларов
СБУ разоблачила одного из заместителей председателя Одесского областного совета. Он вместе с сообщниками подозревается в вымогательстве взяток от местного предприятия
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, чиновник и его подельники требовали у предпринимателя 50 тысяч долларов. За эти деньги они обещали ему беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка вблизи портового города. В случае отказа - ему угрожали искусственной "затяжкой" с документами.
К схеме заместитель председателя Одесского облсовета привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководителя инжиниринговой компании. Их задержали, когда они получили первую часть взятки в размере 10 тысяч долларов.
"В настоящее время заместителю председателя облсовета доложено о подозрении. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам преступной схемы", - говорят в СБУ.
Напомним, что правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА. Его обвиняют в служебной халатности, что привело к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости".