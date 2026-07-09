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09 июля 2026, 14:55

Замглавы Одесского облсовета поймали на схеме: требовал 50 тысяч долларов

09 июля 2026, 14:55
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила одного из заместителей председателя Одесского областного совета. Он вместе с сообщниками подозревается в вымогательстве взяток от местного предприятия

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник и его подельники требовали у предпринимателя 50 тысяч долларов. За эти деньги они обещали ему беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка вблизи портового города. В случае отказа - ему угрожали искусственной "затяжкой" с документами.

К схеме заместитель председателя Одесского облсовета привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководителя инжиниринговой компании. Их задержали, когда они получили первую часть взятки в размере 10 тысяч долларов.

"В настоящее время заместителю председателя облсовета доложено о подозрении. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам преступной схемы", - говорят в СБУ.

Напомним, что правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА. Его обвиняют в служебной халатности, что привело к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости".

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