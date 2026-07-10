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10 июля 2026, 11:44

10 миллионов гривен залога за Тищенко: кто заплатил за нардепа

10 июля 2026, 11:44
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Фото: "Радио Свобода"
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За народного депутата Николая Тищенко внесли полную сумму залога в 10 миллионов гривен, назначенную Высшим антикоррупционным судом

Об этом сообщают источники "Схема" в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Сам депутат уплатил 650 тысяч гривен, еще 5 миллионов внесла частная компания из Днепра, а 4 миллиона 350 тысяч гривен – частное лицо.

Ранее адвокат Тищенко заявлял "Суспильному", что залог уже уплачен. По его словам, часть средств якобы принадлежит самому нардепу, а также третьему лицу, информации о котором он не располагает.

Напомним, 3 июля ВАКС избрал меру пресечения Тищенко в виде содержания под стражей с залогом в размере 10 миллионов гривен.

Прокуроры САП просили Высший антикоррупционный суд взять под стражу народного депутата Николая Тищенко с альтернативой залогу более чем в 19 млн грн.

Недавно правоохранители сообщили о еще одном подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации.

По данным правоохранителей, народный депутат прикрывался борьбой с деятельностью "колл-центров". Он попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более миллиона долларов США. За эти деньги обещал сделать так, чтобы были вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не было проблем для других.

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