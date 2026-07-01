Фото: Facebook/Слуга Народа

Киевскую областную организацию партии "Слуга Народа" возглавил Николай Калашник. Его кандидатуру единодушно поддержали во время партийного собрания

Об этом идет речь на официальной странице партии, передает RegioNews.

В своем выступлении Николай Калашник поблагодарил членов совета за доверие и подчеркнул, что воспринимает это решение как большую ответственность.

Он также поблагодарил предыдущего руководителя областной организации Андрея Мотовиловца за работу, которую он выполнял с 2021 года, и за реализованные инициативы в Киевской области.

Среди ключевых приоритетов новоизбранного руководства – усиление взаимодействия с депутатами всех уровней, местными организациями и общинами области, внедрение государственной политики и инициатив Президента Украины Владимир Зеленский, а также дальнейшее развитие региона и поддержка его жителей.

В партийной организации отмечают, что продолжат работу в качестве единой команды, сосредотачивая усилия на реализации проектов для общин Киевщины.

Справка: Николай Калашник с 2025 года возглавляет Киевскую областную государственную администрацию.

Родился в 1990 году в Киеве. Имеет высшее образование в сфере менеджмента и государственного управления.

Работал в структурах Дарницкой районной администрации Киева, где занимал руководящие должности.