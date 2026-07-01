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01 липня 2026, 10:13

У "Слузі Народу" на Київщині обрали нового керівника: хто ним став

01 липня 2026, 10:13
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Фото: Facebook/Слуга Народу
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Київську обласну організацію партії "Слуга Народу" очолив Микола Калашник. Його кандидатуру одностайно підтримали під час партійних зборів

Про це йдеться на офіційній сторінці партії, передає RegioNews.

У своєму виступі Микола Калашник подякував членам ради за довіру та наголосив, що сприймає це рішення як велику відповідальність.

Він також подякував попередньому керівнику обласної організації Андрію Мотовиловцю за роботу, яку він виконував з 2021 року, та за реалізовані ініціативи на Київщині.

Серед ключових пріоритетів новообраного керівництва — посилення взаємодії з депутатами всіх рівнів, місцевими організаціями та громадами області, впровадження державної політики і ініціатив Президента України Володимир Зеленський, а також подальший розвиток регіону та підтримка його жителів.

У партійній організації зазначають, що продовжать роботу як єдина команда, зосереджуючи зусилля на реалізації проєктів для громад Київщини.

Довідка: Микола Калашник з 2025 року очолює Київську обласну державну адміністрацію.

Народився у 1990 році в Києві. Має вищу освіту у сфері менеджменту та державного управління.

Працював у структурах Дарницької районної адміністрації Києва, де обіймав керівні посади.

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