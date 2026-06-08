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08 июня 2026, 16:59

Прокуратура вернула государству 10 гектаров леса, присвоенных структурами Медведчука

08 июня 2026, 16:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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По иску Киевской областной прокуратуры в собственность государства возвращено 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Обуховском районе Киевщины, более 20 лет находившихся в незаконном пользовании юридических лиц, связанных с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры установили, что в 2004 году должностные лица Киевской облгосадминистрации и Обуховской районной государственной администрации незаконно вывели эти земли из государственной собственности и передали их частным структурам связанным с Виктором Медведчуком, который тогда возглавлял Аппарат президента Украины.

При этом обязательное решение Кабинета Министров Украины об изъятии земель лесохозяйственного назначения не принималось, что является нарушением требований действующего в то время земельного и лесного законодательства.

3 июня 2026 право государственной собственности на спорные земельные участки официально зарегистрировано.

Последовательная работа прокуратуры по возвращению государству незаконно отчужденных лесных земель продолжается.

Напомним, что в январе этого года по искам Киевской областной прокуратуры уже был возвращен государству соседний земельный участок лесохозяйственного назначения площадью 24 гектара, который находился в собственности компании, конечным бенефициаром которой является супруга Виктора Медведчука.

Кроме того, в марте 2026 года прокуратура обеспечила возврат еще 9,5 гектара леса на территории Цибловского общества Бориспольского района. Эти земли долгое время находились в использовании частных компаний, связанных с Виктором Медведчуком и бывшим министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименком.

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