01 июня 2026, 10:25

Зеленский заявил о "окне для переговоров" с Россией

Иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала терять инициативу на поле боя, а ситуация создает возможное "окно для переговоров"

Об этом он сказал в интервью Face the Nation, передает RegioNews.

По его словам, начиная с декабря 2025 года РФ постепенно теряет способность к масштабным наступательным действиям. Он отметил, что сейчас Россия не может оккупировать больше территорий, чем Украина освобождает.

"Поэтому, по моему мнению, нам нужно найти дипломатический путь – сесть и говорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина, а также от санкционного давления США и Европы", – сказал Зеленский.

Глава государства также высказался по поводу возможных форматов представительства Европы на переговорах. Среди вариантов он упомянул формат E3 – Великобританию, Францию и Германию, а также страны Северной Европы.

Отдельно президент отметил роль Турции как потенциального посредника, в частности, в вопросах обмена военнопленными.

"Кто будет в конце концов представлять Европу – это должны решить Украина и Европа. Но не менее важно, чтобы Россия была готова к диалогу", – добавил Зеленский.

Как известно, украинский президент отметил, что рассчитывает на завершение паузы в переговорах. По его словам, это важно для сохранения жизней людей и восстановления безопасности в Европе.

Напомним, немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Ранее Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

