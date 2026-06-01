01 июня 2026, 10:06

Фонд Дениса Парамонова подарил Белой Церкви Фонтан Сковороды

Фото: БФ Дениса Парамонова
Фонтан Сковороды в честь выдающегося украинского философа по решению основателя одноименного благотворительного фонда и мецената Дениса Парамонова подарен Белой Церкви. Городской совет уже принял его на баланс и решил установить в микрорайоне "Песчаный"

Об этом говорится на сайте Фонда, передает RegioNews.

Идея создания Фонтана Сковороды в рамках программы Культурный_код Благотворительного фонда Дениса Парамонова приурочена к 300-летию украинского философа. В основе его концепции лежит идея Григория Сковороды о "философском источнике". Она заключается в представлении о божественной благодати, разливающейся из зерна жизни каждому одинаково.

Автором работы является заслуженный художник Украины, известный скульптор Михаил Рева.

Высота Фонтана будет достигать почти 4 метров, а в основе композиции из камня и бронзы – зерно со встроенными вазами и амфорами разного размера. Блок бразильского гранита, который использовался для его создания, весил около 20 тонн.

"Одна из важнейших задач для каждого гражданина нашего государства – сохранение и развитие культурного кода Украины. Именно благодаря этому нашу страну знают во всем мире, как стойкую и несокрушимую. В то же время "философский источник" нашего земляка Григория Савича Сковороды воплощен в Фонтане в современной интерпретации и это дает вдохновение для сохранения культурных ценностей нашего народа. Мы решили, чтобы этот Фонтан был установлен в микрорайоне "Песчаны" в Белой Церкви, став впоследствии туристическим магнитом не только для города, но и для всего Киевского региона", – отметил меценат Денис Парамонов.

Фонтан Сковороды по решению Белоцерковского городского совета будет установлен в новом сквере в микрорайоне "Песчаный", где предварительно благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова и его партнерам – предприятиям из Группы SMK – проведут полное благоустройство территории на сумму около 30 млн грн. Это позволит построить не только сквер, но и новые остановки, паркинг, дороги и расширить пешеходные зоны. Кроме того, Группа SMK вложит более 100 млн грн в строительство сверхсовременного торгового центра.

Напомним, при создании Фонтана Сковороды рассматривалась возможность его установки в Киеве. В конце концов, приоритет был предоставлен Белой Церкви, как второму по величине городу в Киевском регионе, который развивается быстрыми темпами. К тому же Благотворительный фонд Дениса Парамонова уже долгое время вкладывает значительные ресурсы, например в развитие детского спорта в Белой Церкви, возродив и полностью финансируя местную гребную школу, а также поддерживает учебные заведения.

