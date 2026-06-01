В Черном море вблизи Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,3

В Черном море у побережья Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Подземные толчки были зарегистрированы 31 мая в 19:54 по киевскому времени.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 15 км от побережья Крыма, на глубине 10 км.

По классификации специалистов такие подземные толчки относятся к категории едва ощутимых.

Напомним, недавно в Диканской общине Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.

Землетрясения в Украине: что известно

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.