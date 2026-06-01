На Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки пострадали 9 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове ранения получили женщины в возрасте 34, 58, 65 и 76 лет.

В селе Дегтяри Богодуховской общины пострадала 38-летняя женщина. В селе Постольное Золочевской общины ранения получили женщины 54 и 87 лет. В городе Богодухов 39-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. В Изюмском районе в селе Сулиговка пострадал 34-летний мужчина.

Российские войска атаковали Основянский, Слободской и Холодногорский районы Харькова.

По Харьковской области враг применял различные виды вооружения, в частности ракеты (тип устанавливается), реактивные системы залпового огня, управляемую авиабомбу, дроны типа "Герань-2" и "Молния", FPV-дрон, а также другие беспилотники.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в разных районах области. В частности, в Харькове выбиты окна в многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили, гаражи, газовые и электросети, светофор.

Также зафиксированы разрушения в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах – повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, электросети и другие объекты.

