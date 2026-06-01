Россия атаковала Украину 265 дронами: ПВО обезвредила 228

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 июня (с 18:00 31 мая) российские войска атаковали Украину 265 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты или подавлены 228 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано 27 попаданий ударных беспилотников в 18 локациях, а также падение сбитых дронов и обломков еще на 12 локациях.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска наносили удары по общинам Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов. В результате вражеских атак ранения получили семь гражданских жителей.