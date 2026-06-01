Черниговщина после атаки БпЛА: 8 пострадавших, среди них трое детей

На Черниговщине в результате российской атаки беспилотниками травмированы восемь человек, среди них трое детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В частности, в селе Сновское Корюковского района в результате попадания возник пожар в доме культуры.

В поселке Репки из-за атаки повреждено частное домохозяйство.

Спасатели оперативно ликвидировали возникшие на территориях предприятий пожары, в частном секторе, на объектах инфраструктуры и транспортных средствах.

Напомним, в ночь на 1 июня российские войска атаковали Украину 265 ударными беспилотниками. Зафиксировано 27 попаданий ударных БпЛА в 18 локациях, а также падение сбитых дронов и обломков еще на 12 локациях.