Черниговщина после атаки БпЛА: 8 пострадавших, среди них трое детей
На Черниговщине в результате российской атаки беспилотниками травмированы восемь человек, среди них трое детей
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В частности, в селе Сновское Корюковского района в результате попадания возник пожар в доме культуры.
В поселке Репки из-за атаки повреждено частное домохозяйство.
Спасатели оперативно ликвидировали возникшие на территориях предприятий пожары, в частном секторе, на объектах инфраструктуры и транспортных средствах.
Напомним, в ночь на 1 июня российские войска атаковали Украину 265 ударными беспилотниками. Зафиксировано 27 попаданий ударных БпЛА в 18 локациях, а также падение сбитых дронов и обломков еще на 12 локациях.
01 июня 2026, 07:21
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
