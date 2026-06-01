Враг ударил по Запорожью: пострадала пожилая женщина

Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, ранение получила 73-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

На месте попадания работают экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки и обследования территории.

По данным Запорожской ОВА, за минувшие сутки оккупанты нанесли 941 удар по 40 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, в ночь на 1 июня Одесса подверглась атаке вражеских беспилотников. Известно о пяти пострадавших. Двое человек были госпитализированы. Еще двоим медики оказали помощь на месте, а один человек отказался от госпитализации.