Враг ударил по Запорожью: пострадала пожилая женщина
Утром 1 июня российские войска атаковали Запорожье. В результате удара поврежден частный жилой дом
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, ранение получила 73-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
На месте попадания работают экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки и обследования территории.
По данным Запорожской ОВА, за минувшие сутки оккупанты нанесли 941 удар по 40 населенным пунктам Запорожской области.
Напомним, в ночь на 1 июня Одесса подверглась атаке вражеских беспилотников. Известно о пяти пострадавших. Двое человек были госпитализированы. Еще двоим медики оказали помощь на месте, а один человек отказался от госпитализации.
