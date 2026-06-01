Зеленський заявив про "вікно для переговорів" з Росією

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала втрачати ініціативу на полі бою, а ситуація створює можливе "вікно для переговорів"

Про це він сказав у інтерв’ю для Face the Nation, передає RegioNews.

За його словами, починаючи з грудня 2025 року, РФ поступово втрачає здатність до масштабних наступальних дій. Він зазначив, що нині Росія не може окупувати більше територій, ніж Україна звільняє.

"Тому, на мою думку, нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна, а також від санкційного тиску США та Європи", – сказав Зеленський.

Глава держави також висловився щодо можливих форматів представництва Європи на переговорах. Серед варіантів він згадав формат E3 – Велику Британію, Францію та Німеччину, а також країни Північної Європи.

Окремо президент відзначив роль Туреччини як потенційного посередника, зокрема у питаннях обміну військовополоненими.

"Хто зрештою представлятиме Європу – це мають вирішити Україна та Європа. Але не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу", – додав Зеленський.

Як відомо, український президент зазначив, що розраховує на завершення паузи в перемовинах. За його словами, це важливо для збереження життів людей та відновлення безпеки у Європі.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt зазначало, що США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах.

Раніше Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися