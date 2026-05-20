20 мая 2026, 11:20

Сбежал в СОЧ и продал за бесценок: военный из Сумщины угнал внедорожник у побратимов

Фото: ДБР
Правоохранители задержали военнослужащего из Сумщины, который угнал служебный внедорожник своего подразделения, продал его перекупщикам и самовольно покинул место службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

По данным следствия, старший сержант обманул побратимов, заявив, что ему нужно ненадолго отлучиться на служебном автомобиле по личным делам. Однако вместо возвращения в часть мужчина направился в Сумы. Там он заранее договорился с местными перекупщиками и продал им военный автомобиль всего за 60 тысяч гривен, хотя реальная рыночная стоимость внедорожника составляет около 400 тысяч гривен.

После сделки военнослужащий подался в "бега" и скрывался от правоохранителей. Между тем, перекупщики успели перепродать автомобиль в Харьков, где его снова выставили на продажу.

Сотрудники ГБР объявили фигуранта в розыск. Вскоре его задержали на территории Харьковской области.

Также правоохранители установили местонахождение угнанного авто и изъяли его. Сейчас внедорожник уже вернули военному подразделению.

Военнослужащему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили командира воинской части, который "прикрывал" подчиненных-прогульщиков. Военные продолжали получать зарплату и дополнительные выплаты.

