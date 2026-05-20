Вибори у 2027 році: в ОП пояснили, за яких умов це можливо

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що виборчий процес в Україні можуть запустити не раніше ніж через три місяці після стійкого припинення вогню. За його словами, за певних умов вибори можуть відбутися навесні 2027 року

Про це Подоляк повідомив у коментарі голові правління Інституту світової політики Віктору Шлінчаку, передає RegioNews.

Він наголосив, що наразі йдеться не про самі вибори, а лише про старт виборчих процедур. За словами радника ОП, провести вибори ані навесні, ані восени цього року неможливо.

Також Подоляк заявив, що глава Кремля Володимир Путін, на його думку, вважає війну на Близькому Сході "вікном можливостей" для Росії та перебуває у власному баченні ситуації щодо війни проти України.

"Генерали йому малюють, що він десь уже біля Києва знаходиться і трохи залишилося, щоб захопити всю Україну. Він живе в такому вимірі", – заявив Подоляк.

Водночас радник ОП вважає, що Україна має продовжувати системний тиск на російську економіку, зокрема на експортноорієнтовані галузі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

