Пограничники показали, как украинские дроны разнесли пушки россиян

Украинские защитники продолжают уничтожать россиян на фронте. В этот раз пограничники показали, как украинские дроны уничтожали российские пушки и авто

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу пограничников подразделения "Прайм", работающих на Северо-Слобожанском направлении. Операторы беспилотников уничтожили вражеские склады боекомплектов, легкобронированную и автомобильную технику, мотоцикл, квадроцикл, две вражеские пушки Д-30, средства связи РЭБ и укрытие. Также россияне понесли потери в живой силе.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорят пограничники.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово опрокидывают технику и живую силу на Запорожское направление. Также враг пополняет истощенные подразделения Донецкой области.