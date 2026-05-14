РФ может нанести новые удары: угроза сохраняется – ПС ВСУ

В воздушных силах ВСУ предупреждают, что угроза новых ракетных ударов России по Украине в ближайшее время сохраняется

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, во время последней массированной атаки российские войска не применяли крылатые ракеты морского базирования "Калибр" или ракеты "Искандер-К".

Основной удар был нанесен с применением стратегической авиации и баллистических ракет типа "Искандер-М".

Игнат отметил, что опасность повторных пусков сохраняется, в частности, со стороны Каспийской флотилии и Черноморского флота РФ.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Точной информации, планируют ли они новую атаку, пока нет, но нужно готовиться к любым сценариям, ведь враг не прекращает такие действия", – сказал он.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Украину, применив ударные дроны, крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты.

В общей сложности за ночь российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Основной целью был Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

Сейчас ипродолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке – в доме полностью разрушен подъезд. Известно уже о пяти погибших.