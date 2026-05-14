Справа Шурми: НАБУ провело обшуки у членів НКРЕКП - ЗМІ

Правоохоронці провели обшуки у двох членів Національної комісії, яке здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У ЗМІ зазначають, що це пов'язано зі справою Ростислава Шурми

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на власні джерела в енергетичному секторі повідомили, що НАБУ провели обшуки в Костянтина Ущаповського, який працює в НКРЕКП з грудня 2021 року. Він також був головою відомства у 2022.

Крім того, обшуки провели у Олександра Формагея, який був членом комісії у 2018-2019 роках та з 2021 року до сьогодні.

"Слідство вважає, що вони могли допомагати та консультувати Ростислава Шурму у схемі з легалізації коштів, отриманих від окупованих електростанцій на Запоріжжі. Зокрема, йдеться про консультації щодо того, як і надалі отримувати виплати за "зеленим" тарифом для цих станцій", - кажуть співрозмовники журналістів.

Скандал із "зеленим" тарифом: що відомо

НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

За даними ЗМІ, сам Шурма відкидає звинувачення та заявляв про готовність співпрацювати зі слідством.

У липні 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук колишнього заступника голови Офісу Президента.

За даними "Української правди" після обшуків Шурма переїхав в Австрію. Як зазначають журналісти, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, тоді як Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

У лютому 2026 року Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук.