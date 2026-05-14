14:22  14 травня
У Києві спирт перетворювали на "елітний" алкоголь – викрито підпільний цех
11:53  14 травня
У Кропивницькому учень поранив однокласника ножем у школі
10:18  14 травня
На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки
UA | RU
UA | RU
14 травня 2026, 15:50

Справа Шурми: НАБУ провело обшуки у членів НКРЕКП - ЗМІ

14 травня 2026, 15:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці провели обшуки у двох членів Національної комісії, яке здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У ЗМІ зазначають, що це пов'язано зі справою Ростислава Шурми

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на власні джерела в енергетичному секторі повідомили, що НАБУ провели обшуки в Костянтина Ущаповського, який працює в НКРЕКП з грудня 2021 року. Він також був головою відомства у 2022.

Крім того, обшуки провели у Олександра Формагея, який був членом комісії у 2018-2019 роках та з 2021 року до сьогодні.

"Слідство вважає, що вони могли допомагати та консультувати Ростислава Шурму у схемі з легалізації коштів, отриманих від окупованих електростанцій на Запоріжжі. Зокрема, йдеться про консультації щодо того, як і надалі отримувати виплати за "зеленим" тарифом для цих станцій", - кажуть співрозмовники журналістів.

Скандал із "зеленим" тарифом: що відомо

НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

За даними ЗМІ, сам Шурма відкидає звинувачення та заявляв про готовність співпрацювати зі слідством.

У липні 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук колишнього заступника голови Офісу Президента.

За даними "Української правди" після обшуків Шурма переїхав в Австрію. Як зазначають журналісти, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, тоді як Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

У лютому 2026 року Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Шурма Ростислав Ігорович обшук НАБУ
Іванющенко без санкцій: СБУ не знайшла достатніх підстав
06 травня 2026, 12:58
Чиновники "заробили" майже 20 мільйонів на житлі для ВПО - НАБУ
01 травня 2026, 17:35
НАБУ викрили депутата на незаконних 14 мільйонах
29 квітня 2026, 21:40
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Києві та Запоріжжі затримали "ідейних" агентів ФСБ
14 травня 2026, 16:59
Ламали руки та видавали себе за СБУ: в Одесі арештували рецидивістів за викрадення підприємця
14 травня 2026, 16:35
Російська атака на Київ: на станції метро "Бориспільська" потрощено вхідні павільйони
14 травня 2026, 16:20
Міндіч-гейт: керівник АОЗ розповів, як міністр оборони возив його на "таємні квартири" до постачальників
14 травня 2026, 15:58
Прикордонники показали, як українські дрони рознесли гармати росіян
14 травня 2026, 15:35
ДБР повідомило про підозру Володимиру Омеляну за ухилення від служби
14 травня 2026, 15:21
На Одещині чиновник "намалював" собі премій на 700 тисяч
14 травня 2026, 14:35
У Києві спирт перетворювали на "елітний" алкоголь – викрито підпільний цех
14 травня 2026, 14:22
РФ може завдати нових ударів: загроза зберігається – ПС ЗСУ
14 травня 2026, 14:06
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Всі блоги »