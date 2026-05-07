07 мая 2026, 07:54

Украина готовит санкции против Николая Азарова и его сына

Фото: govorit.eu
Министерство юстиции обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну Алексею

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Речь идет о применении механизма взыскания активов в государственную собственность. В частности, недвижимости, земельных участков, средств, корпоративных прав, а также ценных вещей.

В Минюсте напомнили, что Николай Азаров возглавлял правительство в 2010-2014 годах.

После Революції гідності он покинул Украину и, по данным ведомства, впоследствии поддерживал действия России, связанные с аннексией Крыма, а также распространял пророссийские нарративы после начала полномасштабного вторжения.

Его сын Алексей Азаров, бывший народный депутат, также уехал из Украины в 2014 году. По данным Минюста, он ведет бизнес в России по сети компаний, которые могут быть связаны с поддержкой российской экономики.

Как известно, Николаю Азарову грозит до 12 лет лишения свободы. Ему сообщено о подозрении по трем статьям – коллаборационная деятельность, действия по насильственной смене власти и оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины.

