07 мая 2026, 07:27

Россияне атаковали 50 населенных пунктов Запорожской области: 2 погибших, 12 раненых

Фото: Запорожская ОВА
В результате вражеских атак на территории Запорожья, а также в Запорожском и Пологовском районах погибли два человека, еще 12 получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам за прошедшие сутки российские войска нанесли 797 ударов по 50 населенным пунктам области.

В частности, были нанесены 23 авиаудара по ряду городов и сел региона. Кроме того, зафиксированы массированные атаки беспилотниками – 569 дронов разных типов, преимущественно FPV, а также один обстрел из реактивной системы залпового огня.

Также оккупанты совершили 204 артиллерийских удара по общинам области.

В результате атак поступило 80 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 5 мая российская армия атаковала город Запорожье четырьмя авиабомбами и нанесла повторные удары дронами. Были попадания по предприятию, СТО и автомойке. Погибли 12 человек, 43 человека пострадали.

В Запорожье полицейские и судмедэксперты работают в усиленном режиме, чтобы идентифицировать тела людей.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
