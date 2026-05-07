Россияне атаковали 50 населенных пунктов Запорожской области: 2 погибших, 12 раненых

В результате вражеских атак на территории Запорожья, а также в Запорожском и Пологовском районах погибли два человека, еще 12 получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам за прошедшие сутки российские войска нанесли 797 ударов по 50 населенным пунктам области.

В частности, были нанесены 23 авиаудара по ряду городов и сел региона. Кроме того, зафиксированы массированные атаки беспилотниками – 569 дронов разных типов, преимущественно FPV, а также один обстрел из реактивной системы залпового огня.

Также оккупанты совершили 204 артиллерийских удара по общинам области.

В результате атак поступило 80 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 5 мая российская армия атаковала город Запорожье четырьмя авиабомбами и нанесла повторные удары дронами. Были попадания по предприятию, СТО и автомойке. Погибли 12 человек, 43 человека пострадали.

В Запорожье полицейские и судмедэксперты работают в усиленном режиме, чтобы идентифицировать тела людей.