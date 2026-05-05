11:48  05 мая
На Львовщине легковушка влетела под фуру: автомобиль сильно поврежден
10:50  05 мая
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
10:24  05 мая
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
UA | RU
UA | RU
05 мая 2026, 17:59

Сдал оборону двух областей за $165: железнодорожник-предатель Харьковщины получил приговор

05 мая 2026, 17:59
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области вынесли суровый приговор железнодорожнику, который за $165 продавал врагу безопасность целых регионов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора передает RegioNews .

49-летний монтер колеи из Богодухова работал на железной дороге, имел доступ в прифронтовые районы и использовал это для помощи врагу. За 165 долларов США он передавал представителю РФ разведданные о позициях ВСУ, укреплении и инженерных сооружениях в Харьковской и Сумской областях.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали в суде, что в июне 2025 года работник филиала АО "Укрзализныця" начал общаться с представителем РФ и согласился выполнять его задачи.

По его указаниям мужчина собирал и присылал информацию о дислокации личного состава и техники ВСУ, фортификационных сооружениях, укрепрайонах, окопах и бывшей воинской части.

Также он передал фото сооружения для съезда техники у железнодорожного пути с эшелоном – этот снимок сделал во время одного из рабочих выездов.

Разведданные посылал в Telegram в виде текстовых сообщений и скриншотов Google-карт с пометками. За эту работу он получил 165 долларов США.

В суде обвиняемый признал вину частично. Он подтвердил, что посылал представителю РФ разведданные, однако утверждал, что брал информацию из открытых источников и лично ничего не фотографировал. Также объяснил, что действовал ради денег.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 УК Украины, ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне вражеского агента , готовившего разведку для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп на правобережье области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область госизмена приговор
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Ровенской области звездного оленя Бориса усыпили
05 мая 2026, 19:45
В Одессе напали на автомобиль ТЦК и СП, перевозивший военнообязанных
05 мая 2026, 19:33
На Прикарпатье в огне погиб пенсионер
05 мая 2026, 19:15
Россияне ударили по Запорожью: количество погибших выросло до 9 человек
05 мая 2026, 19:14
В Киеве россиян регистрировали как волонтеров
05 мая 2026, 18:55
Россия ударила авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие и раненые
05 мая 2026, 18:54
В Хмельницком из-за падения с электросамоката погиб 11-летний мальчик
05 мая 2026, 18:41
Будут судить директора свалки, которая пылала двое суток на Днепропетровщине
05 мая 2026, 18:26
В Харькове задержали юношей, торговавших психотропами по почте
05 мая 2026, 17:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »