В Харьковской области вынесли суровый приговор железнодорожнику, который за $165 продавал врагу безопасность целых регионов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

49-летний монтер колеи из Богодухова работал на железной дороге, имел доступ в прифронтовые районы и использовал это для помощи врагу. За 165 долларов США он передавал представителю РФ разведданные о позициях ВСУ, укреплении и инженерных сооружениях в Харьковской и Сумской областях.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали в суде, что в июне 2025 года работник филиала АО "Укрзализныця" начал общаться с представителем РФ и согласился выполнять его задачи.

По его указаниям мужчина собирал и присылал информацию о дислокации личного состава и техники ВСУ, фортификационных сооружениях, укрепрайонах, окопах и бывшей воинской части.

Также он передал фото сооружения для съезда техники у железнодорожного пути с эшелоном – этот снимок сделал во время одного из рабочих выездов.

Разведданные посылал в Telegram в виде текстовых сообщений и скриншотов Google-карт с пометками. За эту работу он получил 165 долларов США.

В суде обвиняемый признал вину частично. Он подтвердил, что посылал представителю РФ разведданные, однако утверждал, что брал информацию из открытых источников и лично ничего не фотографировал. Также объяснил, что действовал ради денег.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 УК Украины, ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

