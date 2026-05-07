В Польше расследуют нападение на 14-летнего украинца: подробности инцидента
В польском городе Ольштын полиция расследует инцидент, связанный с возможным избиением несовершеннолетнего гражданина Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на inpoland.net.pl.
По официальной информации Управления городской полиции в Ольштыне, нападение могло произойти во время майских выходных в районе Старого города.
Информация о инциденте ранее появилась в соцсетях. По данным публикаций, речь идет о двух братьях из Украины в возрасте 12 и 14 лет. Утверждается, что младший парень вместе с другом подошел к группе польских девушек, чтобы познакомиться, после чего между подростками возник спор.
В соцсетях также сообщают, что девушки якобы начали оскорблять и толкать ребят. Когда 14-летний брат подошел защитить младшего, одна из девушек, по словам очевидцев, ударила его в лицо.
Впоследствии, как утверждают авторы сообщений, девушки вызвали старших знакомых в возрасте примерно 20-30 лет. После этого группа мужчин якобы жестоко избила 14-летнего украинца.
В публикациях также говорится о возможных угрозах и унижениях из-за украинского происхождения детей. В частности, сообщается, что парня якобы заставляли вставать на колени, целовать обувь и угрожали "вывезти в багажнике".
Правоохранители проводят оперативно-розыскные и процессуальные действия, устанавливают всех участников события и воспроизводят его обстоятельства.
Напомним, недавно в Польше в лесу нашли тело пропавшей украинки. Женщине 32 года, она родом из Закарпатья. По предварительным данным, погибшая долгое время проживала и работала в Польше – она переехала в страну еще более десяти лет назад.