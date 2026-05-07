Российская армия потеряла за сутки в Украине почти 900 военных
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 338 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 890 оккупантов, шесть бронемашин, 61 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 1851 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 233 единицы автомобильной и спецтехники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.
