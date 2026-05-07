В Полтавской области водитель погиб под колесами своего автобуса
Полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая, произошедшего днем 5 мая в поселке Камышня Миргородского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во время ремонтных работ автобус "ПАЗ" начал катиться назад и наехал на водителя.
От полученных травм 54-летний мужчина погиб на месте.
Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса. Следствие устанавливает все детали и причины трагедии.
Напомним, 2 мая в Ровенской области спасли мужчину, который упал в карьер глубиной 15 метров. Его госпитализировали.
