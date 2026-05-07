Фото: ОВА

В ночь на 7 мая российские военные почти 30 раз атаковали пять районов области, используя артиллерию и дроны. В результате обстрелов ранения получили четыре человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре вражеские удары повредили многоквартирные дома, гаражи и автомобили, пострадали два человека.

На Никопольщине под огнем оказались райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады – там повреждены супермаркет, многоэтажки, АЗС, церковь и частный транспорт. 60-летний местный житель получил ранения, он будет лечиться дома.

В Каменском районе под обстрел попала Криничанская громада: повреждены автомобили, ранения получил 43-летний мужчина (будет лечиться амбулаторно).

На Синельниковщине враг атаковал Петропавловскую и Межевскую громады, поврежден автомобиль.

В Павлоградском районе оккупанты ударили по Павлограду и Богдановской громаде – повреждены инфраструктура и автомобиль.

Напомним, в Днепре в результате вражеской атаки пострадали 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.