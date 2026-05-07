ДТП произошло в Тернополе 6 мая около 22:00 на улице Русской

У дамбы Тернопольского пруда столкнулись Renault и BMW.

В результате аварии один человек погиб, еще одного с травмами госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.

