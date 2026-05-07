В ночь на 7 мая РФ атаковала Украину 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 92 российских беспилотника на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 7 мая российские военные почти 30 раз атаковали пять районов Днепропетровщины. В результате обстрелов ранения получили четыре человека. В Днепре пострадали 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.