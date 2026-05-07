07 травня 2026, 07:54

Україна готує санкції проти Миколи Азарова та його сина

Фото: govorit.eu
Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду із позовом про застосування санкцій до колишнього прем'єр-міністра Микола Азаров та його сина Олексія

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Йдеться про застосування механізму стягнення активів у державну власність. Зокрема нерухомості, земельних ділянок, коштів, корпоративних прав, а також цінних речей.

У Мінюсті нагадали, що Микола Азаров очолював уряд у 2010-2014 роках.

Після Революції гідності він залишив Україну та, за даними відомства, згодом підтримував дії Росії, пов’язані з анексією Криму, а також поширював проросійські наративи після початку повномасштабного вторгнення.

Його син Олексій Азаров, колишній народний депутат, також виїхав з України у 2014 році. За даними Мін'юсту, він веде бізнес у Росії через мережу компаній, які можуть бути пов’язані з підтримкою російської економіки.

Як відомо, Миколі Азарову загрожує до 12 років позбавлення волі. Йому повідомлено про підозру за трьома статтями – колабораційна діяльність, дії щодо насильницької зміни влади та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

