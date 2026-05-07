07:48  07 мая
Смертельное ДТП на дамбе в Тернополе: один человек погиб, другой – в больнице
01:35  07 мая
"Везде надо башлять": Даша Астафьева призналась, почему прекратила карьеру певицы
00:35  07 мая
Звезда "Холостяка" Инна Белень раскрыла имя новорожденной дочери
UA | RU
UA | RU
07 мая 2026, 08:22

Избил курсанта и угрожал свидетелю: будут судить командира Харьковского вуза

07 мая 2026, 08:22
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

ДБР завершило расследование в отношении командира учебной группы факультета противовоздушной обороны Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Обвинительный акт уже передан в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, на занятиях по самоподготовке сержант решил "проверить знания" одного из курсантов. Из-за недовольства ответом он несколько раз ударил подчиненного кулаками по туловищу и голове.

Впоследствии в коридоре командир продолжил избиение – повалил военнослужащего на колени и снова бил его по голове, сопровождая действия оскорблениями и унижениями.

В результате нападения курсант получил легкие телесные повреждения.

Следствие также установило, что после возбуждения уголовного производства фигурант пытался давить на свидетелей. Во время телефонного разговора он угрожал одному из свидетелей насилием из-за предоставленных правоохранителям показаний.

Кроме того, по версии следствия, сержант сообщил руководству о якобы вызове на допрос в ГБР, однако использовал это как повод для самовольного покидания места службы в условиях военного положения.

Поскольку подозреваемый скрывается, сообщение о подозрении было вручено его близким родственникам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ему инкриминируют:

  • применение насилия военным должностным лицом в отношении подчиненного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины);
  • угрозу насилию в отношении свидетеля с целью мести за ранее предоставленные показания (ст. 386 УК Украины);
  • самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Напомним, о подозрении сержанту сообщили 16 февраля 2026 года. Прокуратура подала ходатайство в суд о заключении под стражу и разрешении на задержание. Однако мужчина находится в розыске. Правоохранители также проверяют, причастен ли он к другим подобным инцидентам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР расследование Харьков розыск Избиение курсант командир сержант
Загадочная смерть под Житомиром: что известно о гибели Александра Ксензука вблизи воинской части
06 мая 2026, 19:48
Заплатил 5000 долларов, чтобы не служить: в Черкасской области задержали пограничника-дезертира
06 мая 2026, 11:34
Спецоперация СБУ, ГБР и полиции: по всей стране ликвидированы ещё 5 каналов побега "уклонистов"
05 мая 2026, 16:40
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Полтавской области мужчина нашел мертвой 13-летнюю дочь: полиция устанавливает причины смерти
07 мая 2026, 09:23
В Днепре взорвался припаркованный автомобиль: есть пострадавшие
07 мая 2026, 09:08
Парад в Москве и информационный хаос: что действительно готовит Кремль
07 мая 2026, 08:59
Заманил внучку на чердак: на Киевщине будут судить мужчину за сексуальное насилие над 9-летней девочкой
07 мая 2026, 08:57
Российские обстрелы в Донецкой области: три человека погибли, 6 – ранены
07 мая 2026, 08:46
В Польше расследуют нападение на 14-летнего украинца: подробности инцидента
07 мая 2026, 08:38
В Полтавской области водитель погиб под колесами своего автобуса
07 мая 2026, 08:30
РФ выпустила по Украине более 100 беспилотников: есть попадания на 6 локациях
07 мая 2026, 08:15
Военные РФ атаковали пять районов Днепропетровщины: последствия
07 мая 2026, 07:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »