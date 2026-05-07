Избил курсанта и угрожал свидетелю: будут судить командира Харьковского вуза

ДБР завершило расследование в отношении командира учебной группы факультета противовоздушной обороны Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Обвинительный акт уже передан в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, на занятиях по самоподготовке сержант решил "проверить знания" одного из курсантов. Из-за недовольства ответом он несколько раз ударил подчиненного кулаками по туловищу и голове.

Впоследствии в коридоре командир продолжил избиение – повалил военнослужащего на колени и снова бил его по голове, сопровождая действия оскорблениями и унижениями.

В результате нападения курсант получил легкие телесные повреждения.

Следствие также установило, что после возбуждения уголовного производства фигурант пытался давить на свидетелей. Во время телефонного разговора он угрожал одному из свидетелей насилием из-за предоставленных правоохранителям показаний.

Кроме того, по версии следствия, сержант сообщил руководству о якобы вызове на допрос в ГБР, однако использовал это как повод для самовольного покидания места службы в условиях военного положения.

Поскольку подозреваемый скрывается, сообщение о подозрении было вручено его близким родственникам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ему инкриминируют:

применение насилия военным должностным лицом в отношении подчиненного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины);

угрозу насилию в отношении свидетеля с целью мести за ранее предоставленные показания (ст. 386 УК Украины);

самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Напомним, о подозрении сержанту сообщили 16 февраля 2026 года. Прокуратура подала ходатайство в суд о заключении под стражу и разрешении на задержание. Однако мужчина находится в розыске. Правоохранители также проверяют, причастен ли он к другим подобным инцидентам.