За прошедшие сутки российские войска атаковали четыре района Сумской области, применяя дроны и тяжелое вооружение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Больше всего пострадала Сумская громада: в результате ударов погибли две женщины, еще семь жителей ранены. Разрушения получили многоэтажка, больница, детский сад и предприятие.

Также в громаде вражеский беспилотник попал в автомобиль – один человек погиб, еще один получил ранения.

В Новослободской громаде из-за удара по жилому дому погиб мужчина, а в Великописаревской громаде один мужчина подорвался на российской мине – он погиб.

В Поповской громаде в результате обстрела повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника, ранен один человек.

В Березовской громаде в результате удара российского беспилотника в гражданское авто ранение получил 76-летний мужчина.

В ряде других громад области повреждены частные дома, автобус, трактор, телевизионное оборудование, учебное заведение, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, утром 7 мая российские войска атаковали Сумы беспилотниками. В результате ударов двух БпЛА повреждено здание детского сада, на месте возник пожар. Погибли две работницы, дети заведение не посещали.